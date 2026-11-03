Новая волна ракетной атаки: мониторы сообщают о повторных пусках Х-101

Российские оккупационные войска не прекращают масштабный воздушный террор Украины, готовя очередную серию ракетных ударов. По информации профильных мониторинговых каналов, в воздушном пространстве зафиксирована дополнительная активность стратегической авиации врага.

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"Предварительно, произошли повторные пуски ракет Х-101 с Ту-95мс", — предостерегают аналитики, призывая граждан немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Специалисты рассчитывают потенциальное время приближения смертоносного груза к украинским городам.

"Если это не имитация, — подчеркивают в мониторинговых группах, детализируя график возможной опасности, — ожидаем появление ракет в воздушном пространстве ориентировочно с 08:10 до 08:50".

Эта угроза возникла на фоне уже совершенной врагом масштабной ночной атаки. Ранее захватчики массированно применили баллистическое вооружение, под ударом которого оказались Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. Вскоре после этого противник подключил стратегическую авиацию, направив крылатые ракеты на объекты Днепропетровщины и Винницкой области.

Главным приоритетом кремлевских войск снова стал срыв стабильной работы украинской энергосистемы. Однако, кроме ударов по критическим объектам, оккупанты в очередной раз направили оружие против мирного населения. В частности, в Днепре были зафиксированы прямые попадания по гражданской инфраструктуре, в результате чего серьезные разрушения получил один из жилых кварталов города. Жителей всех регионов настойчиво просят оставаться в безопасных убежищах до официального отбоя тревоги.