logo

BTC/USD

76485

ETH/USD

2242.92

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая волна ракетной атаки: мониторы сообщают о повторных пусках Х-101
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая волна ракетной атаки: мониторы сообщают о повторных пусках Х-101

Под прицелом вся Украина: аналитики назвали время возможного подлета новой партии российских ракет

3 ноября 2026, 08:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупационные войска не прекращают масштабный воздушный террор Украины, готовя очередную серию ракетных ударов. По информации профильных мониторинговых каналов, в воздушном пространстве зафиксирована дополнительная активность стратегической авиации врага.

Новая волна ракетной атаки: мониторы сообщают о повторных пусках Х-101

Иллюстративное фото

"Предварительно, произошли повторные пуски ракет Х-101 с Ту-95мс", — предостерегают аналитики, призывая граждан немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Специалисты рассчитывают потенциальное время приближения смертоносного груза к украинским городам.

"Если это не имитация, — подчеркивают в мониторинговых группах, детализируя график возможной опасности, — ожидаем появление ракет в воздушном пространстве ориентировочно с 08:10 до 08:50".

Эта угроза возникла на фоне уже совершенной врагом масштабной ночной атаки. Ранее захватчики массированно применили баллистическое вооружение, под ударом которого оказались Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. Вскоре после этого противник подключил стратегическую авиацию, направив крылатые ракеты на объекты Днепропетровщины и Винницкой области.

Главным приоритетом кремлевских войск снова стал срыв стабильной работы украинской энергосистемы. Однако, кроме ударов по критическим объектам, оккупанты в очередной раз направили оружие против мирного населения. В частности, в Днепре были зафиксированы прямые попадания по гражданской инфраструктуре, в результате чего серьезные разрушения получил один из жилых кварталов города. Жителей всех регионов настойчиво просят оставаться в безопасных убежищах до официального отбоя тревоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости