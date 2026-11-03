logo_ukra

BTC/USD

76485

ETH/USD

2242.92

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова хвиля ракетної атаки: монітори повідомляють про повторні пуски Х-101
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова хвиля ракетної атаки: монітори повідомляють про повторні пуски Х-101

Під прицілом — уся Україна: аналітики назвали час можливого підльоту нової партії російських ракет

3 листопада 2026, 08:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська не припиняють масштабний повітряний терор України, готуючи чергову серію ракетних ударів. За інформацією профільних моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано додаткову активність стратегічної авіації ворога.

Нова хвиля ракетної атаки: монітори повідомляють про повторні пуски Х-101

Ілюстративне фото

"Попередньо, відбулися повторні пуски ракет Х-101 з Ту-95мс", — застерігають аналітики, закликаючи громадян негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Фахівці розраховують потенційний час наближення смертоносного вантажу до українських міст.

"Якщо це не імітація, — наголошують у моніторингових групах, деталізуючи графік можливої небезпеки, — очікуємо появу ракет у повітряному просторі орієнтовно з 08:10 до 08:50".

Ця загроза виникла на тлі вже здійсненої ворогом масштабної нічної атаки. Раніше загарбники масовано застосували балістичне озброєння, під ударом якого опинилися Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області. Невдовзі після цього противник підключив стратегічну авіацію, спрямувавши крилаті ракети на об'єкти Дніпропетровщини та Вінниччини.

Головним пріоритетом кремлівських військ знову став зрив стабільної роботи української енергосистеми. Проте, окрім ударів по критичних об'єктах, окупанти вчергове скерували зброю проти мирного населення. Зокрема, у Дніпрі було зафіксовано прямі влучання по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого серйозних руйнувань зазнав один із житлових кварталів міста. Мешканців усіх регіонів наполегливо просять залишатися у безпечних сховищах до офіційного відбою тривоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини