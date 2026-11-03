Нова хвиля ракетної атаки: монітори повідомляють про повторні пуски Х-101

Російські окупаційні війська не припиняють масштабний повітряний терор України, готуючи чергову серію ракетних ударів. За інформацією профільних моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано додаткову активність стратегічної авіації ворога.

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"Попередньо, відбулися повторні пуски ракет Х-101 з Ту-95мс", — застерігають аналітики, закликаючи громадян негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Фахівці розраховують потенційний час наближення смертоносного вантажу до українських міст.

"Якщо це не імітація, — наголошують у моніторингових групах, деталізуючи графік можливої небезпеки, — очікуємо появу ракет у повітряному просторі орієнтовно з 08:10 до 08:50".

Ця загроза виникла на тлі вже здійсненої ворогом масштабної нічної атаки. Раніше загарбники масовано застосували балістичне озброєння, під ударом якого опинилися Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області. Невдовзі після цього противник підключив стратегічну авіацію, спрямувавши крилаті ракети на об'єкти Дніпропетровщини та Вінниччини.

Головним пріоритетом кремлівських військ знову став зрив стабільної роботи української енергосистеми. Проте, окрім ударів по критичних об'єктах, окупанти вчергове скерували зброю проти мирного населення. Зокрема, у Дніпрі було зафіксовано прямі влучання по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого серйозних руйнувань зазнав один із житлових кварталів міста. Мешканців усіх регіонів наполегливо просять залишатися у безпечних сховищах до офіційного відбою тривоги.