В преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, союзники продолжают переговоры по тексту итоговой декларации. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, одной из главных тем дискуссий остаются формулировки о долгосрочной военной и финансовой поддержке Украины.

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По информации агентства, дипломаты в последние дни проводили длительные консультации, хотя изначально считалось, что краткий текст заявления уже согласован и не вызовет споров среди стран-членов Альянса.

Обсуждения проходят на фоне подготовки к встрече с президентом США Дональдом Трампом, неоднократно призвавшим союзников увеличить оборонные расходы и сокращает американское военное присутствие в Европе.

Одним из ключевых вопросов стала позиция Италии. По данным источников, Рим предлагает изменить формулировки по срокам поддержки Украины и не упоминать в финальной декларации 2027 год. Итальянская сторона считает, что слишком долгосрочные обязательства могут осложнить возможные дипломатические контакты с Россией.

Проект документа предусматривает, что союзники подтвердят намерение обеспечить Украину пособием на сумму около 70 млрд евро в 2026-2027 годах. В то же время, эти средства не являются новыми обязательствами, а состоят из уже согласованных ежегодных пакетов поддержки НАТО и финансирования, которое планируется предоставить за счет кредитных механизмов Европейского Союза.

Включение конкретных финансовых показателей в итоговое заявление стало бы новшеством по сравнению с прошлогодним саммитом, когда декларация не содержала определенных сумм помощи Украине.

Несмотря на разногласия, источники отмечают, что Италия вряд ли будет блокировать совместное решение союзников. По их словам, поддержка Украины не подвергается сомнению, а дискуссия касается только окончательной формулировки документа и временных рамок обязательств.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские массированные атаки по Киеву и другим украинским городам в значительной степени направлены на создание громкого информационного эффекта. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью журналистке Ирине Узловой.