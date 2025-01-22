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Новая украинская "птичка" готова к борьбе с РФ: преимущества БпЛА

Беспилотные авиационные комплексы Poseidon вступают в строй

сегодня, 15:53
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины объявило о принятии в эксплуатацию нового беспилотного авиационного комплекса Poseidon, разработанного отечественными специалистами. Этот беспилотник уже признан пригодным для использования подразделениями сил обороны и имеет серьезные преимущества в условиях современного боевого поля. Его уникальные характеристики обещают значительно повысить эффективность украинских военных операций.

Новая украинская "птичка" готова к борьбе с РФ: преимущества БпЛА

БпЛА Poseidon. Фото: mod.gov.ua

Новый беспилотник оснащен электродвигателями и современной навигационной системой, что позволяет работать даже при неблагоприятных погодных условиях. Посеидон способен функционировать при температуре от -20 °С до 45 °С и может действовать во время сильного ветра. Его аккумуляторы обеспечивают несколько часов непрерывной работы, а рабочая высота позволяет избегать многих средств противовоздушной обороны врага. Замминистра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что этот комплекс станет важным элементом в обеспечении национальной безопасности.

Для кодификации нового образца вооружения и военной техники производители должны предоставить пять документов:

  • Письмо-описание с наименованием, назначением и ТТХ образца ВВТ;

  • Программу и методики проведения испытаний образца ВВТ;

  • Акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики;

  • Проект Технических условий типа ВВТ;

  • Описание имеющегося комплекта рабочей конструкторской документации.

Производитель должен оставить свои контактные данные. В частности, адрес электронной почты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины официально кодифицировало и утвердило в эксплуатации новую оборонительную осколочную гранату украинского производства, являющуюся аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас отвечает современным стандартам средств ближнего боя и восполняет пробел в производстве гранат в Украине.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/za-vorogom-stezhitime-nova-ukrayinska-ptashka
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