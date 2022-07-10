Новая тактика оккупантов тоже не эффективна: почему уничтожение и разрушение не дает результатов

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Козлова Альбіна
На фронте переломный момент уже прошел около месяца назад, объясняет военный, ведь оккупантам тактика "выжженной земли" тоже не приносит желаемых результатов. Поскольку они не могут наступать по всей линии фронта, а только в одной точке, превращая этот район в ад количеством ударов и обстрелов в момент времени. Это значительно замедляет продвижение врага. Об этом рассказал заместитель командира Легиона Свободы Владимир Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо".
Фото Генеральный штаб ВСУ
Учитывая, что западная артиллерия в руках украинцев уничтожает склады в тылу врага и живую силу, россиянам все труднее собирать силы для атак.
"Враг способен наступать в одной точке, сконцентрировав там всю артиллерию, и используя тактику "выжженной земли". Они на Северодонецк сбросили в эквиваленте одной атомной бомбы, если померить то количество бомб, снарядов, ракет, выпущенных из авиации, артиллерии. У врага не хватит сил долго держать такое наступление", — говорит он.
По словам Владимира Назаренко, подготовленные украинские батальоны могут давить врага и уничтожать его высокоточной артиллерией по другим направлениям фронта — возле Херсона, Запорожья, Харькова.
HIMARS Вооруженные силы используют для поражения целей в тылу врага. Активно техника работает на Луганском, Бахмутском направлениях – уничтожается бронетехника, боекомплекты, живая сила оккупантов. Резервы, которые они будут перебрасывать к линии фронта, наши защитники смогут уничтожать этой высокоточной артиллерией.
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