Новая тактика оккупантов тоже не эффективна: почему уничтожение и разрушение не дает результатов

Учитывая, что западная артиллерия в руках украинцев уничтожает склады в тылу врага и живую силу, россиянам все труднее собирать силы для атак.

"Враг способен наступать в одной точке, сконцентрировав там всю артиллерию, и используя тактику "выжженной земли". Они на Северодонецк сбросили в эквиваленте одной атомной бомбы, если померить то количество бомб, снарядов, ракет, выпущенных из авиации, артиллерии. У врага не хватит сил долго держать такое наступление", — говорит он.

По словам Владимира Назаренко, подготовленные украинские батальоны могут давить врага и уничтожать его высокоточной артиллерией по другим направлениям фронта — возле Херсона, Запорожья, Харькова.

HIMARS Вооруженные силы используют для поражения целей в тылу врага. Активно техника работает на Луганском, Бахмутском направлениях – уничтожается бронетехника, боекомплекты, живая сила оккупантов. Резервы, которые они будут перебрасывать к линии фронта, наши защитники смогут уничтожать этой высокоточной артиллерией.

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