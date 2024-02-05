Новая стратегия может спасти Украину: в WSJ рассказали, как изменится война

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Кравцев Сергей
Война в Украине достигла критической точки. Контрнаступление ВСУ оказалось не таким успешным, как многие ожидали. Это дало российским войскам время окопаться и получить преимущество. Чтобы учесть нынешние реалии, Украина и ее сторонники должны следовать адаптированной стратегии, состоящей из пяти основных элементов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, военные усилия Украины должны быть больше сосредоточены на обороне.
В материале говорится, Украине необходимо снизить свою зависимость от иностранной помощи.
The Wall Street Journal подчеркивает, США и другие страны должны помочь Украине создать усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны, акцентировал журнал.
Аналитики считают, что Украина должна нацелиться на российские линии снабжения на востоке Украины и на западе России, и, чуть ли не самое главное, Украина должна усилить угрозу для РФ в Крыму.
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сегодня, 13:59
Керченський міст буде триматись поки тримається за владу ця юдейська Хунта. Жодної випадковості. Україна просто перетворена на території військових дій, а м'ясо смердів просто збільшує ціну Путіну поки юдейці крадуть. Країна вже втрачена.