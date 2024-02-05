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Новая стратегия может спасти Украину: в WSJ рассказали, как изменится война

Усилия Украины должны быть больше сосредоточены на обороне, считают журналисты WSJ

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война в Украине достигла критической точки. Контрнаступление ВСУ оказалось не таким успешным, как многие ожидали. Это дало российским войскам время окопаться и получить преимущество. Чтобы учесть нынешние реалии, Украина и ее сторонники должны следовать адаптированной стратегии, состоящей из пяти основных элементов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Новая стратегия может спасти Украину: в WSJ рассказали, как изменится война

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, военные усилия Украины должны быть больше сосредоточены на обороне.

"Киеву необходимо сохранить территорию, которую он все еще контролирует… Украинским силам следует создать укрепленные оборонительные линии и использовать современные датчики и беспилотники, чтобы предотвратить новый захват земель Россией", — говорится в публикации.

В материале говорится, Украине необходимо снизить свою зависимость от иностранной помощи.

The Wall Street Journal подчеркивает, США и другие страны должны помочь Украине создать усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны, акцентировал журнал.

Аналитики считают, что Украина должна нацелиться на российские линии снабжения на востоке Украины и на западе России, и, чуть ли не самое главное, Украина должна усилить угрозу для РФ в Крыму.

"Это должно включать в себя удары на большие расстояния, а также специальные операции против российских сил, баз и линий снабжения. Почему Керченский мост продолжает стоять, остается загадкой. Чтобы обеспечить возможность этих ударов, США и западные сторонники должны предоставить Украине оружие большей дальности с большей боевой нагрузкой и снять запреты на использование этого оружия для атак на войска и логистику на территории России", – говорится в материале.

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Источник: https://www.wsj.com/articles/a-new-strategy-can-save-ukraine-war-with-russia-c46a7abe?mod=hp_opin_pos_5#cxrecs_s
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:59

Керченський міст буде триматись поки тримається за владу ця юдейська Хунта. Жодної випадковості. Україна просто перетворена на території військових дій, а м'ясо смердів просто збільшує ціну Путіну поки юдейці крадуть. Країна вже втрачена.


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