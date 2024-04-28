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Новая прическа и гражданская одежда: как сейчас выглядит Валерий Залужный (ФОТО)

В сети появилось новое фото Валерия Залужного с новой прической после его исчезновения из общественности.

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Уже долгое время после освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ генерал и Герой Украины Валерий Залужный не появлялся в сети. Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Новая прическа и гражданская одежда: как сейчас выглядит Валерий Залужный (ФОТО)

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Но недавно все же появился первый снимок Валерия Залужного, его опубликовала. журналистка Марина Шашкова опубликовала совместное с ним фото на своей странице в Facebook .

"Отпускаете нас в Британию?" – написала Марина под публикацией.

На опубликованном фото генерал Залужный появился в серой толстовке, темном жилете и с новой прической.

Новая прическа и гражданская одежда: как сейчас выглядит Валерий Залужный (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему президент решил, что Залужный является идеальным кандидатом на посла в Лондоне. Глава украинского государства Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Великобритании. Важность вопроса состоит в том, что Британия – один из лидеров в военной помощи Украине. Поэтому нужен был человек для понимания военного контекста. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что у него было несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

По его словам, он как глава МИД очень заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой. Дмитрий Кулеба считает решение президента правильным и называет его "однозначным усилением для нашей системы и решением, отвечающим интересам МИД, интересам самого Залужного и интересам Украины".



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