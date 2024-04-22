Новая помощь от США: что говорят бойцы на фронте

Военный 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, держащий оборону на Авдеевском направлении, поделился своими ожиданиями от решения у Соединенных Штатов о предоставлении помощи Украине .

Война в Украине (фото из открытых источников)

РФ захочет нанести больше ударов на линии фронта перед ее поступлением, однако в ВСУ увидели перспективу ее получения и есть надежда поскорее воспользоваться ею на передовой, сказал защитник во время эфира телемарафона .

Как утверждает Егор Фирсов, для военных это стало едва ли не единственной положительной новостью в этом году. "Это важно, потому что нам надо драться с пониманием перспективы и вот она хоть как-то нарисовалась. Когда тебе говорят, что продержитесь неделю-другую-третью и будет какая-то помощь, то это одна мотивация. А иногда ты воюешь без всякой перспективы", — акцентирует боец.

Военный добавляет, что перед этим на фронте все отслеживать новости, ситуацию в Соединенных Штатах с помощью Украины. "Для нас это мощная и очень обнадеживающая новость. Нам нужно немного продержаться, несмотря на то, что ситуация на фронте сейчас, особенно на Восточном, очень тяжелая. Вот буквально несколько минут назад мы готовились к оборонной операции, обсуждали ее. И так везде, с кем бы ни общался, с ребятами на Временном Яру, на Угледарском направлении, кто где, все говорят — ситуация трудная.

Военные надеются, что помощь как можно скорее поступит на передовую. "Мы, как никто, видим и чувствуем поддержку Запада. Для всей страны она на словах, в новостях или цифрах, а у нас она напрямую", – говорит военный.

Он придерживается мнения, что город Авдеевку потеряли из-за того, что не могли победить врага в воздухе. "Мы били врага дронами, знали как уничтожить танки, как противодействовать пехоте. Но как противодействовать самолетам, бросавшим на нас десятки ФАБов в день, это мы не понимали как делать. И какого-то паритета борьбы в воздухе у нас не было. Поэтому мы постоянно ждем новости относительно самолетов и качественного ПВО, типа Patriot", — акцентирует Егор Фирсов.

Он выразил желание, что новое оружие военные хотели получить на фронте уже через "две-три недели", но есть понимание бюрократических процессов. "Надеюсь и ожидаем, что в перспективе к месяцу мы должны что-то получить и увидеть, что нам может помочь. Очень надеемся, что это не растянется на какое-то полугодие. Потому что сил обычно мало, но держимся и бьем врага", — подытожил военнослужащий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда американская помощь поступит в Украину