Новая поддержка для детей: правительство вводит ежемесячные выплаты

Правительство Украины приняло важное решение о создании новой формы социальной поддержки. Эта инициатива направлена на оказание помощи детям, потерявшим своих родителей в результате военных действий, защищая Украину от российских оккупантов.

Финансовая помощь детям, потерявшим родителей на фронте, от правительства Украины

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, Тарас Мельничук, отметив, что эта социальная выплата будет предоставляться детям погибших военнослужащих, которые не являлись частью добровольческих формирований территориальных общин. Выплаты назначаются также детям тех, кто умер от ранений или пропал без вести во время военных действий.

Размер пособия установлен на двух уровнях: для семей, где есть единственный ребенок, месячная выплата составит 7800 гривен. В то время как семьи с двумя и более детьми будут получать по 6100 гривен на каждого ребенка. Это решение является частью более широкой стратегии правительства по поддержке тех, кто больше всего пострадал от войны.

Также важно отметить, что в конце февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных потерях среди украинских военнослужащих с момента начала полномасштабного вторжения России. По его словам, погибли 31 тысяча украинских защитников, опровергая завышенные цифры, которые озвучивались российским руководством.

На фоне потерь со стороны Украины, Министерство обороны страны сообщает о значительно более высоких потерях Российской Федерации, которые составляют примерно 430 тысяч убитыми и ранеными.

В контексте социальных инициатив, направленных на поддержку населения, следует упомянуть другие мероприятия, в частности, проект Верховной Рады, направленной на стимулирование демографического роста в Украине. Речь идет о законопроекте, предусматривающем повышении выплат за рождение ребенка, являющегося частью более широкой программы социальной поддержки граждан.