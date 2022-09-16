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Новая партия ценного оружия на сумму в 600 млн долларов США отправлена ​​в Украину

США и дальше поддерживают Украину в войне против Российской Федерации.

сегодня, 22:19
Автор:

Slava Kot
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Американское правительство одобрило очередную партию вооружений для Украины. На этот раз транш на сумму в 600 миллионов долларов, включающий вооружение, имеющее фундаментальное значение для действий украинской армии, как в атаке, так и в обороне.

Новая партия ценного оружия на сумму в 600 млн долларов США отправлена ​​в Украину

Новая партия ценного оружия на сумму в 600 млн отправлена ​​в Украину. Фото из открытых источников

Военную помощь США Украине уже можно сосчитать миллиардами долларов, поэтому теоретически новый пакет помощи в несколько сотен миллионов долларов не очень впечатляет. Однако в этот раз Украина получит необходимое ей вооружение.

В списке представлено следующее оборудование:

  • дополнительные боеприпасы для реактивной артиллерии HIMARS;
  • 36 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм;
  • 1000 высокоточных боеприпасов калибра 155 мм;
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники.

И много другой военной техники и боеприпасов. Говоря о ключевой технике для Украины, подразумеваются первые три позиции этого списка, то есть боеприпасы, без которых не может работать украинская артиллерия, чрезвычайно важная в борьбе с российскими войсками.

В последние месяцы можно было слышать, что Украине не хватает артиллерийских боеприпасов, так что такие поставки закрывают потребности ВСУ. Следует также отметить, что в этом перечне также очень ценные высокоточные боеприпасы. Вероятно, это ракеты Экскалибур, с которыми следует познакомиться поближе.

Экскалибур – это ракета, которая может поражать цели на расстоянии более 60 км. Стоимость одной ракеты экскалибура оценивается примерно в 100 тысяч долларов. Это объяснено невероятной точностью этого оружия.

Ракета попадает в цель с точностью до двух метров, что позволяет избежать потерь и вреда мирному населению и означает, что всего одна ракета может уничтожить враждебную цель. Экскалибур также может работать в любых погодных условиях и может применяться на широком спектре артиллерийских установок со всего мира, от американской гаубицы M777 до немецкой пушечной гаубицы PzH 2000 и французских CAESAR. Все эти установки находятся в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский одобряет поставки оружия в Украину.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/15/memorandum-on-the-delegation-of-authority-under-section-506a1-of-the-foreign-assistance-act-of-1961-14/
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