Новая авантюра: в США рассказали, что решили в Кремле после поражения на востоке Украины

Российская власть вдвое усилила скрытую мобилизацию в стране на фоне продолжения контрнаступления ВСУ на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в новом отчете сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что украинские защитники продолжают контрнаступательные операции на востоке, усиливая давление на позиции оккупантов и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях.

По данным ISW, Кремль, вероятно, отказался от своих усилий по ограждению отдельных субъектов федерации от вербовочных кампаний, которые могут усилить социальную напряженность.

Отмечается, что страна-агрессор наверняка истощила большую часть сил, первоначально дислоцированных на российских базах в бывших советских республиках, с тех пор, как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину. Это, вероятно, ослабило влияние РФ в этих государствах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

Как ранее сообщали "Комментарии", в России идет скрытая мобилизация жителей Московской и Ленинградской областей для обороны Крыма. По данным ГУР, в Крым было перемещено уже около 1,2 тыс. призывников.

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