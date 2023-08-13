Норвежский пассажирский самолет залетел в закрытое воздушное пространство Украины

Во время полета из Норвегии в Турцию Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines залетел в закрытое воздушное пространство Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на норвежское издание NRK.



Самолет компании BBN Airlines. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 25 июля, однако маршрут самолета был замечен только сейчас. Чартерный самолет вылетел около 22 часов из Норвегии в Турцию, однако сменил маршрут. Согласно сообщениям, экипаж самолета должен был рассмотреть альтернативный маршрут из-за мощного шторма в его направлении и вошел в бесполетную зону над Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Представитель авиакомпании BBN Airlines отреагировал на распространение информации среди местных СМИ по поводу нахождения пассажирского самолета в закрытом воздушном пространстве Украины, которая постоянно подвергается российским обстрелам.

"Мы понимаем обеспокоенность, которую вызвал этот инцидент, и уверяем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные случаи", — указал представитель BBN Airlines.

Исследователь Школы военно-воздушных сил Швеции Ларс Педер Хага заявил, что это досадный инцидент, ведь бесполетная зона над Украиной была введена по серозным причинам. Airbus A320-200 вошел в воздушное пространство Украины в Закарпатской области, что подтверждают данные фиксации полетов на сервисе Flightradar24.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиаперевозчик из Украины направил письмо руководству страны с просьбой возобновить авиаперелеты из одного украинского города. В письме компания обосновала безопасность полетов именно из этого города.

Также "Комментарии" писал, что самолет с пассажирами летел из Италии в Лондон, однако попал в Африку. Авиаперевозчик указал неожиданное объяснение.