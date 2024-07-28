Норвежский аналитик о едином шансе Украины на победу: когда Россия начнет проигрывать

Несмотря на возможность России прорвать фронт, у Путина мало людей, чтобы этим воспользоваться. Ситуацию изменила бы мобилизация в России, но российский диктатор ее не проводит, потому что для него это политически опасно, или у него нет достаточно ресурсов, считает старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Тор Букволь.



В Украине идет война на истощение. Фото из открытых источников

Военный эксперт Тор Букволь в интервью Novaya gazeta оценил ситуацию на поле боя и указал, что противостояние на фронте не зашло в тупик, но идет война на истощение. По его словам, в такой ситуации победит та страна, которая будет лучше себя обеспечивать.

"В войнах на истощение бывает, что одна из сторон истощается. И здесь такое также возможно. Если в США изберут президентом Дональда Трампа, если он прекратит помощь Украине, то именно ей грозит истощение. Тогда российские войска смогут захватить весь Донбасс, а может, и больше территорий. Это возможный вариант", — говорит Букволь.

Научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований отмечает, что также возможен вариант победы Украины. По его словам, война в Украине закончится, когда одна из стран истощится.

"Если помощь Запада не прекращается, если Украина будет обеспечена на годы вперед, резервы могут иссякнуть в России, как человеческие, так и материальные. Первые признаки уже видны. В любом случае выход из такой войны — истощение одной из сторон, тогда другая добивается победы", — говорит Букволь.





Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Тор Букволь



Однако, несмотря на поддержку Украины Западом, норвежский аналитик считает, что до 2030 года Россия сможет продолжать вести войну.

"Если все будет продолжаться так же, как сейчас, если Украина будет продолжать получать помощь от Запада, то России, в конце концов, придется тяжело. Прежде всего, в производственном и затем финансовом плане. Мои коллеги подсчитали, что к 2030 году в России вряд ли произойдет некий экономический коллапс. В общем, мы вообще не думаем, что коллапс возможен. Но после 2030 года России будет труднее вести войну. А к 2030 году, как нам кажется, финансово Россия может продолжать войну", – считает эксперт.

По словам Букволя, у России большие проблемы с людьми, чем с финансами. Аналитик считает, что даже в случае российского прорыва на войне Москва не сможет его использовать сполна, ведь Путин решил отказаться от мобилизации.

"То, что Путин ее не проводит, означает, что это слишком опасно для него политически, или у него не хватает оружия для большего количества солдат, или есть другие причины. Но пока у Путина проблема именно в человеческих ресурсах, а не в деньгах", — сказал Букволь.

Похожая ситуация и в военной промышленности РФ, где не хватает людей. Аналитик предполагает, что Путин не хочет производить еще одну мобилизацию, ведь боится бегства еще большего количества россиян из страны.

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