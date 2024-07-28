Норвежский аналитик о едином шансе Украины на победу: когда Россия начнет проигрывать

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Несмотря на возможность России прорвать фронт, у Путина мало людей, чтобы этим воспользоваться. Ситуацию изменила бы мобилизация в России, но российский диктатор ее не проводит, потому что для него это политически опасно, или у него нет достаточно ресурсов, считает старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Тор Букволь.
В Украине идет война на истощение. Фото из открытых источников
Военный эксперт Тор Букволь в интервью Novaya gazeta оценил ситуацию на поле боя и указал, что противостояние на фронте не зашло в тупик, но идет война на истощение. По его словам, в такой ситуации победит та страна, которая будет лучше себя обеспечивать.
Научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований отмечает, что также возможен вариант победы Украины. По его словам, война в Украине закончится, когда одна из стран истощится.
Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Тор Букволь
Однако, несмотря на поддержку Украины Западом, норвежский аналитик считает, что до 2030 года Россия сможет продолжать вести войну.
По словам Букволя, у России большие проблемы с людьми, чем с финансами. Аналитик считает, что даже в случае российского прорыва на войне Москва не сможет его использовать сполна, ведь Путин решил отказаться от мобилизации.
Похожая ситуация и в военной промышленности РФ, где не хватает людей. Аналитик предполагает, что Путин не хочет производить еще одну мобилизацию, ведь боится бегства еще большего количества россиян из страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский генерал рассказал, за сколько времени Россия оккупирует 4 украинских области.
Также "Комментарии" писали о российском политике Дмитрии Медведеве, который сделал прогноз для Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 15:05
Недолугий аналіз який уникає головного питання: для чого завойовнику війна на виснаження? Ще жоден завойовник не вів війну на виснаження бо втрачається сенс завоювання. Росія стала посміховиськом, а юдейська влада в Україні жалюгідною і огидною в своєму егоїстичному пожадливому прагненні вигоди.