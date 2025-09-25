Нога российского оккупанта сюда уже не ступит: стало известно о громком провале Путина

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что российские войска отказались от планов наступления на Сумщине из-за нехватки сил. Об этом эксперт рассказал в прямом эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, диктатор Путин вместе с генералами перебросили подразделения, ранее действовавшие на Курском и Сумском направлениях, на Юг для восстановления боеспособности, а теперь эти силы перемещаются на восток Украины.

Фото: из открытых источников

"Эти подразделения вошли во вторую эшелону группировки, ведущей наступление на Покровск. Это еще раз подчеркивает важность этого направления для российского наступления на данный момент", — пояснил Лакийчук.

Эксперт также отмечает, что наступательные действия окупантов в Сумской области были второстепенными. Враг на севере значительно ослаблен, и его стратегия больше напоминает оборону, чем активные попытки продвинуться вперед.

По словам Лакийчука, в Сумской области идут активные боевые действия, а не позиционные.

Военный с позывным "Алекс" сообщил, что напряженность в Покровском направлении растет как вблизи Покровска в Донецкой области, так и в направлении Днепропетровщины. Кроме того, враг пытается влиять на логистические маршруты Украины.

Между тем, Институт изучения войны (ISW) отмечает, что последние заявления России противоречат ее ранее озвученным амбициям, которые якобы ограничиваются Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Аналитики считают, что агрессор может иметь более широкие планы.

