Ночные атаки дронов по России: куда и зачем бьет Украина

Силы обороны вышли на системность ударов по территории России. Практически каждую ночь приходят новости о взрывах и пожарах в РФ. Какие именно удары наносят ВСУ по России? Куда и зачем бьет Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Это игра — в длинную

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что Силы обороны Украины атакуют определенные объекты в РФ, чтобы ослабить военный потенциал страны-агрессора, в частности, хотят вывести из строя важное производственное оборудование.

"Во-первых, нужно сказать, что реальных последствий от этих налетов мы не знаем. Россияне пока показывают то, что хотят показать, или есть случайные какие-то свидетели, которые снимают какое-то видео, или они пишут о незначительных прилетах", — сказал Жирохов.

Эксперт добавил, что речь идет о точечных поражениях, которые наносят Силы обороны, чтобы снизить военные возможности страны-агрессора.

"Я так понимаю, что наши военные пытаются уничтожить, прежде всего, западное оборудование, которое невозможно в очень короткое время восстановить. И россияне нуждаются в каких-то усилиях для того, чтобы купить какое-то импортное замещение. Имею в виду иранские или китайские станки, или какое-то оборудование, которое критически необходимо для производства военной техники. Или амуниции. Что-то связанного с военными. Это конечно не критично по состоянию на сейчас. Но, опять-таки, это игра — в длинную", — пояснил Жирохов.

ВСУ работают над уменьшением вражеского наступательного потенциала

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "Radio NV" обратил внимание, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины ударили одновременно по двум взаимосвязанным объектам — Саратовскому НПЗ и аэродрому в Энгельсе.

"Это не первая такая. Это аэродром, где базируются Ту-95 — те носители ракет, которые обстреливают наши города, села, инфраструктуру. И по Саратовскому НПЗ одновременно. Ведь Саратовский НПЗ — это не просто один из заводов. А это и базовое предприятие, которое обеспечивало горючим аэродром Энгельс. Когда наносятся одновременно удары по таким объектам — это 2 в 1", — отметил Лакийчук.

Эксперт добавил, что все удары Украины вглубь территории РФ можно условно разделить на две составляющие.

"Это уменьшение вражеского наступательного потенциала — удары по штабам, пунктам управления, узлам связи, складам боеприпасов. А вторая — это подавление российского военно-экономического потенциала. В первую очередь это нефтяная отрасль, которая фактически является той артерией, которая питает российскую военную машину. Эти две вроде бы отдельные акции, они связаны. На том, что каждый удар по энергетическим объектам является и ударом по российским военным возможностям", — добавил Лакийчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России атакован один из ключевых энергетических объектов: детали.



