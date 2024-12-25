"Никто не знает, когда закончится война": известный военный призвал не ждать демобилизации

Масштабные боевые действия, наступление России по всем направлениям и неудачная мобилизация в Украине, которая продолжается с 2022 года, не позволяют определить конкретные сроки службы в Силах обороны. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

"Демобилизация — это не тема для популистических заявлений или пиара. Манипуляции на этой теме нужно прекратить. Все хотят знать, когда будет демобилизация. Но, к сожалению, никто не может сказать, когда завершится война", — подчеркнул Жорин.

По его мнению, первоочередной задачей является решение вопросов ротаций и возобновление подразделений.

"Этого недостаточно, и такая схема больше соответствует мирному времени. В настоящее время все подразделения, находящиеся на линии боевого столкновения (ЛБС), по всем показателям должны выйти на восстановление. Однако в настоящее время это в основном реализуется путем опрокидывания подразделений на менее напряженные направления", — пояснил он.

Жорин подчеркнул, что решение сложных вопросов ротаций и возобновление подразделений требует системного подхода и поиска адекватного формата.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Минобороны просит отложить рассмотрение законопроекта о демобилизации . Министерство обороны обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой продлить срок подготовки законопроекта о демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

В письме отмечается, что оборонное ведомство подготовило проект закона, направленный на совершенствование механизмов ротации и определение порядка и условий увольнения со службы для определенных категорий военных во время военного положения. Законопроект предусматривает новые нормы увольнения и ротации военнослужащих, которые длительное время выполняют задачи на фронте.