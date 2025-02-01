"Никто не знает, что у соседа в голове": нардеп выступил за полную мобилизацию украинцев

Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, убежден, что для Украины важно полностью интегрировать элементы милитаризации в общество, ведь угроза со стороны России будет оставаться даже после завершения активных боевых действий .

В своем интервью для УНИАН он поделился мнением о внедрении базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) для студентов высших учебных заведений, отметив, что, хотя Украина и не пытается стать аналогом Израиля, она должна последовать примеру этой страны, где военная подготовка является обязательной. для каждого гражданина.

"Мы не строим копию Израиля, но там все молодые люди проходят базовую военную подготовку. Мы должны понимать, что наша соседка — совершенно непредсказуемая страна, и то, что у них в головах, трудно предсказать. Поэтому милитаризация нашего общества — это не временная мера" . Это необходимость для того, чтобы каждый гражданин умел защищать себя и свою страну, когда это будет нужно", — подчеркнул Федиенко.

Нардеп также отметил, что милитаризацию украинского общества следует рассматривать как стратегический и долгосрочный шаг по укреплению национальной безопасности. Он считает, что этот подход должен стать неотъемлемой частью национальной стратегии длительное время.



"Израиль является единственной страной, постоянно находящейся в состоянии обороны своей территории. И мы также строим систему проактивной защиты, которая должна существовать на всех этапах нашего существования", — указал политик.

Портал "Комментарии" уже писал, что Офис Президента Украины рассматривает возможность внедрения реформы, которая предусматривает добровольный военный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Целью этого является финансово мотивировать молодежь присоединяться к рядам Вооруженных Сил Украины. Как отметил в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отсутствуют четко определенные алгоритмы реализации этой инициативы.