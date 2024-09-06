На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики не могут побороть кадровый голод в бюджетных учреждениях.

Россиянам не хватает коллаборационистов. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, с началом нового учебного года россияне не могут найти достаточное количество учителей для своих пропагандистских центров промывания мозгов украинским детям.

Отмечается, что также у россиян недостаточно коммунальщиков и врачей, из-за чего захваченные регионы не функционируют, хотя именно на оккупантов возлагается обеспечение жизнедеятельности, согласно международному праву.

Центр сопротивления отмечает, что причиной кадрового дефицита есть нежелание местного населения сотрудничать с врагом, а также выезд большинства местных жителей за пределы захваченных земель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

