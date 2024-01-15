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Николай Тищенко назвал нардепов "героями": какая причина

Но украинцы в Сети не оценили заявления Тищенко

сегодня, 20:57
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель украинского парламента Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными поступками, попал в новую скандальную историю. В этот раз Тищенко отметился своими словами о героях-народных депутатах, что возмутило обычных украинцев.

Николай Тищенко назвал нардепов "героями": какая причина

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

В частности, давая одно из своих интервью, нардеп Тищенко высказался, что украинский Парламент – это героические люди. При этом они рискуют жизнями ради законов.

"Когда сирена — никто не спускается в укрытие, все продолжают работать, потому что понимают, насколько важны эти законопроекты", — рассказал народный депутат.

Это высказывание Николая Тищенко мгновенно разлетелось по сети и вызвало совершенно неоднозначную реакцию сограждан. Большое количество украинцев, мягко утверждая, не соглашается на сравнение нардепов с настоящими героями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тищенко оскандалился новым заявлением об отсутствии демократии . Украинский нардеп Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными уступками, попал в новую скандальную историю. В этот раз народный избранник отметился своим комментарием по поводу демократии.

При этом еще раньше его коллега по парламенту от "Слуги народа" Георгий Мазурашу на собственной странице в социальных сетях обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". При этом Мазурашу ограничил список пользователей, которые могут комментировать это сообщение. Свой комментарий по этому вопросу оставил Николай Тищенко. Он пишет, что "демократии не существует — это миф". Отвечая коллеге, Георгий Мазурашу отмечает, что не совсем согласен с таким тезисом.


 



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