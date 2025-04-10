Николаев в огне: детали массированной атаки россиян на город

В ночь на 10 апреля в Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников возникли два пожара, есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Удар по Николаеву. Фото из открытых источников

"После атаки "Шахедов" в городе два пожара", – написал Ким в соцсети.

Мэр Николаева Александр Сенкевич проинформировал о повреждении в городе из-за вражеской дроновой атаки, и отметил, что службы "уже выехали на места".

"Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации — позже", — сообщил городской голова.

Позже Виталий Ким сообщил, что в городе в результате вражеской дроновой атаки есть раненые.

По его словам, были госпитализированы два человека, другим медицинская помощь "предоставляется на месте".

Отметим, этой ночью также зафиксированы пожары и разрушения в столице. В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы сразу же направились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", — сообщил чиновник.

Еще позже киевские власти уточнили, что в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

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