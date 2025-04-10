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Николаев в огне: детали массированной атаки россиян на город

В Николаеве прогремели взрывы и произошли пожары

сегодня, 07:26
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Кравцев Сергей

В ночь на 10 апреля в Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников возникли два пожара, есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Николаев в огне: детали массированной атаки россиян на город

Удар по Николаеву. Фото из открытых источников

"После атаки "Шахедов" в городе два пожара", – написал Ким в соцсети.

Мэр Николаева Александр Сенкевич проинформировал о повреждении в городе из-за вражеской дроновой атаки, и отметил, что службы "уже выехали на места".

"Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации — позже", — сообщил городской голова.

Позже Виталий Ким сообщил, что в городе в результате вражеской дроновой атаки есть раненые.

По его словам, были госпитализированы два человека, другим медицинская помощь "предоставляется на месте".

Отметим, этой ночью также зафиксированы пожары и разрушения в столице. В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы сразу же направились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание. 

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", — сообщил чиновник. 

Еще позже киевские власти уточнили, что в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

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