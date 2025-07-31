Никарагуа признала оккупированные украинские территории частью России: что известно

Правительство Никарагуа официально признало временно оккупированные Россией территории Украины, а именно Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, как часть Российской Федерации. Соответствующее обращение подписали сопрезиденты страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, адресуя его российскому диктатору Владимиру Путину.

Розарио Мурильо и Даниэль Ортега. Фото: Марвин Ресинос / AFP

В заявлении отмечается, что Никарагуа выражает полную поддержку России по признанию украинских оккупированных территорий как "неотъемлемой части территории России". Кроме того, Никарагуа выразила солидарность с российскими военными и публично поддержала цели "спецоперации" РФ против Украины.

"От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", — говорится в документе, обнародованном российскими СМИ.

В обращении также фигурируют нарративы, распространяемые российской пропагандой. В частности, упоминается "борьба с украинским неонацизмом", поддержка НАТО и "гегемонистские государства", против которых Россия якобы борется.

Еще раньше, 26 июня, представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо на Евразийском экономическом форуме заявил о солидарности своей страны с РФ в войне против Украины и "фашизма".

После полномасштабного вторжения России в сентябре 2022 года Путин подписал договоры о "вхождении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Это произошло, несмотря на то, что Россия не контролировала полностью ни одной области, как и не имеет полную оккупацию и сейчас.

Абсолютное большинство стран мира не признало такой шаг российского диктатора, а Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России отменить решение по аннексии и уважать территориальную целостность Украины.

Даниэль Ортега, который сейчас руководит страной в паре с супругой Росарио Мурильо, находится у власти с 2007 года. Его правление сопровождается серьезной критикой со стороны правозащитников из-за репрессий, преследований оппозиции и сворачивания демократических институтов. В 2022 году Никарагуа стала одной из немногих стран, открыто поддержавших действия РФ после вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Никарагуа сделал скандальное заявление о Зеленском.

Также "Комментарии" писали, что Мисс Вселенная попала в бессрочное изгнание в своей родной стране Никарагуа после победы на конкурсе красоты.