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Никаких переговоров: кто призывает Путина идти на эскалацию войны в Украине

В ISW отмечают, что российские силовики призывают Путина к эскалации войны в Украине

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Высокопоставленные российские силовики и военные выступают за эскалацию военных действий в Украине, отвергая возможность переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Никаких переговоров: кто призывает Путина идти на эскалацию войны в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не искать решения войны через переговоры. 

Эксперты обращают внимание, что россияне понимают, что их войска не достигают значительных территориальных достижений, пропорциональных потерям живой силы и техники. Несмотря на это, российское военное командование продолжает терпеть значительные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

"В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться", – говорится в отчете.

Несмотря на это, продолжают аналитики, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

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