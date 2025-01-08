Четвертый год войны или переговоры: стало известно, к чему ближе Украина

Несмотря на активные разговоры о возможности мирных переговоров в ближайшие месяцы, реальность свидетельствует об обратном. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение никак не демонстрируют заинтересованности в урегулировании конфликта путем диалога, а украинские военные продолжают готовиться к четвертому году наиболее масштабной войны в Европе со времен Второй мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Atlantic Council.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ подает цитаты научного сотрудника Национального института стратегических исследований и старшего аналитика ОО "Вернись живым" Николая Белескова.

Эксперт отмечает, что в течение 2024 года страна-агрессор сохраняла инициативу на поле боя, достигая локальных успехов на разных участках фронта, хотя и без значимых стратегических прорывов. Этот прогресс отражает тактические и технологические адаптации российской армии, а также эксплуатацию слабых мест украинских сил, таких как нехватка войск, неэффективное руководство и трудности со снабжением.

"Выживание Украины как государства сейчас зависит от способности преодолеть эти проблемы в ближайшее время", — отмечает аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" — после предвыборных заявлений об окончании войны в Украине за 24 часа и давления на другие страны избранный президент США Дональд Трамп изменил свою риторику и будет реально оценивать свои возможности, считает политический эксперт Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Трамп стал "приземляться", ведь баланс в обеих палатах парламента не позволит ему свободно принимать все его решения.

"Он с огромным напряжением протолкнул на новую каденцию спикера нижней палаты Джонсона, которого в Украине очень хорошо знают за задержку на полгода помощи Украине. Поэтому окружение Трампа начинает приземляться, становиться на землю, опираться на действующее законодательство и понимать, что возможностей у них больших особо и нет", — сказал Цибулько.



