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Кравцев Сергей
Несмотря на активные разговоры о возможности мирных переговоров в ближайшие месяцы, реальность свидетельствует об обратном. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение никак не демонстрируют заинтересованности в урегулировании конфликта путем диалога, а украинские военные продолжают готовиться к четвертому году наиболее масштабной войны в Европе со времен Второй мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Atlantic Council.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ подает цитаты научного сотрудника Национального института стратегических исследований и старшего аналитика ОО "Вернись живым" Николая Белескова.
Эксперт отмечает, что в течение 2024 года страна-агрессор сохраняла инициативу на поле боя, достигая локальных успехов на разных участках фронта, хотя и без значимых стратегических прорывов. Этот прогресс отражает тактические и технологические адаптации российской армии, а также эксплуатацию слабых мест украинских сил, таких как нехватка войск, неэффективное руководство и трудности со снабжением.
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Владимир Цибулько в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Трамп стал "приземляться", ведь баланс в обеих палатах парламента не позволит ему свободно принимать все его решения.
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