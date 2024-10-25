logo

BTC/USD

67049.37

ETH/USD

2483.98

LTC/USD

70.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ничтожный ответ: в ВСУ раскритиковали НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Ничтожный ответ: в ВСУ раскритиковали НАТО

В ВСУ раскритиковали бесхребетность Альянса

25 октября 2024, 23:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине.

Ничтожный ответ: в ВСУ раскритиковали НАТО

НАТО прокомментировало действия КНДР. Фото из открытых источников

Как известно, потенциальный ответ НАТО на отправку военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины может включать два варианта.

По словам собеседников Bloomberg, знающих вопрос, потенциальные ответы НАТО на отправку солдат КНДР в РФ ограничены, но они могут включать активизацию поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

"Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и безобразным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5425
Теги:

Новости

Все новости