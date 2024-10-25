В Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине.

НАТО прокомментировало действия КНДР. Фото из открытых источников

Как известно, потенциальный ответ НАТО на отправку военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины может включать два варианта.

По словам собеседников Bloomberg, знающих вопрос, потенциальные ответы НАТО на отправку солдат КНДР в РФ ограничены, но они могут включать активизацию поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

"Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и безобразным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.