Ничего подобного никогда не было в истории: в чем экс-директор ЦРУ обвинил Трампа

Приказ президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт... когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации. Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени", – высказался бывший директор ЦРУ.

Он добавил, что считает действия Трампа скорее "тактикой давления и вымогательства".

Джон Бреннан отметил, европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США – все виды разведданных, которые опять же питают украинское правительство, военные, службы безопасности, разведывательные службы. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы.

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