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Ни одного уцелевшего квартала: оккупанты ровняют с землей еще один украинский город

Российские оккупанты уничтожают Торецк, используя тактику выжженной земли

сегодня, 15:54
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Ткачик Олеся

Продолжаются тяжелые бои за Торецк в Донецкой области, где не осталось ни одного уцелевшего квартала — почти все здания повреждены в результате ежедневных ударов российских FPV-дронов. Несмотря на это, враг гораздо реже использует тяжелую технику, заявил в эфире Freedom Евгений Иевлев, военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ни одного уцелевшего квартала: оккупанты ровняют с землей еще один украинский город

Торецк

По словам Иевлева, российские войска сменили тактику штурма. Раньше они атаковали большими группами, но теперь количество штурмовых подразделений существенно сократилось.

Военный рассказал, что оккупанты реже используют технику из-за риска ее уничтожения украинскими беспилотниками на расстоянии. Они начали активно применять FPV-дроны, которых имеют очень много. Штурмы осуществляются небольшими группами по 10-12 человек, действующих под прикрытием артиллерии и дронов, добавил Иевлев.

Россияне также используют тактику выжженной земли: сначала обстреливают позиции из минометов и сбрасывают авиационные бомбы, а затем заходят на уничтоженные территории.

В свою очередь, военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что захват Торецкая может открыть врагу путь для продвижения в направлении Константиновки с южной стороны. Это создает угрозу для крупных городов агломерации, таких как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Попович добавил, что события на Торецком направлении не имеют прямой связи с наступлением россиян на Покровск, хотя возможно развитие событий на этих участках фронта может взаимно повлиять на ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики продолжают продвигаться в лобовую в Торецке, рассказал военкор Богдан Мирошников. По его словам, там нет четкой линии боевого столкновения среди развалин домов, а в одном ряду многоэтажек могут быть наши военные и враг по очереди.




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Источник: https://uatv.ua/
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