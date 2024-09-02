Невыносимые условия и пытки: что переживают украинцы в российских тюрьмах

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить пытки и бесчеловечное обращение с незаконно осужденными гражданами Украины в Тульской области. Последние данные свидетельствуют об ужасных условиях содержания крымских татар Сервера Зекирьяева и Рустема Османова, подвергающихся физическим и психологическим пыткам со стороны администрации исправительной колонии № 1.

В Тульской колонии РФ пытают украинских политзаключенных

В частности, Сервер Зекирьяев, осужденный на 13 лет лишения свободы, вынужден постоянно дышать токсичными испарениями из канализационной системы. Это не только представляет угрозу для его здоровья, но и приводит к серьезным последствиям для его нервной системы. По имеющейся информации, Зекирьяев уже несколько суток не имеет возможности нормально спать из-за постоянной удушья и воспаления шейных лимфоузлов.

Не менее трагическая ситуация сложилась с другим гражданином Украины, Рустемом Османовым, осужденным на 6 лет заключения. С момента его прибытия в колонию администрация намеренно создает невыносимые условия содержания. В частности, по сообщениям, сотрудники колонии и подконтрольные им заключенные совершают постоянные угрозы, физическое насилие и унижение из-за его украинского гражданства.





Лубинец обратился к международному сообществу с просьбой обратить внимание на нарушение прав человека в российских колониях и потребовать от России соблюдения международных стандартов в области прав человека.

“Призываю РФ к немедленному прекращению пыток незаконно осужденных граждан Украины. Из соцсетей и медиа узнал о бесчеловечном обращении со стороны администрации исправительной колонии № 1 Тульской области РФ к незаконно осужденным крымским татарам, гражданам Украины. Речь идет о Сервере Зекирьяеве, осужденном на 13 лет лишения свободы, и Рустеме Османове, осужденном на 6 лет”, — говорится в сообщении.