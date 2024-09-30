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Невероятная военная операция: Украина стала первой страной в истории, которая это сделала

Украинские военные первыми в мире уничтожили самолет раннего предупреждения А-50. Кроме того, они это сделали дважды.

сегодня, 15:10 comments1683
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Slava Kot

В январе 2024 года Украина объявила об успешном уничтожении российского самолета раннего предупреждения А-50, ранее считавшегося "непобедимым". Это стало первым случаем, когда такой самолет был сбит. Но украинские военные не остановились и уничтожили еще один А-50. Спустя более полугода стали известны новые детали украинской военной операции по сбитию самолетов А-50.

Невероятная военная операция: Украина стала первой страной в истории, которая это сделала

Российский самолет А-50. Фото из открытых источников

Украинские спецслужбы играют одну из ключевых ролей в войне с Россией. Именно благодаря их усилиям были созданы морские беспилотники, эффективно отгонявшие русские корабли из Черного моря. Следующим амбициозным шагом разведки стала операция по уничтожению российских самолетов А-50 – одних из важнейших элементов системы раннего воздушного предупреждения России. Издание The Times опубликовало материал, в котором раскрывает то, как Украина устроила засаду российским самолетам. Рассказ основан на комментариях одного из сотрудников украинской разведки.

Первая попытка сбить самолет А-50 была предпринята осенью 2023 года с помощью модифицированной системы ПВО С-200. Для этого были привлечены специалисты на пенсии, знавшие, как пользоваться этим оружием. Также в процесс добавили инженеров, которые помогли модифицировать С-200. Однако первая попытка уничтожить российский самолет оказалась неудачной – две выпущенные ракеты были обнаружены, А-50 изменил курс и ушел от попадания.

Хотя первая попытка не дала результатов, как рассказывает украинский разведчик, она оказалась важной с точки зрения стратегии. Это позволило украинской разведке понять, что у российских самолетов есть ограниченное время для реагирования на такие атаки. В феврале 2024 года было решено использовать американскую систему ПВО "Patriot", которую переместили ближе к линии фронта.

Эта рискованная операция оправдала себя: 14 января украинская ракета из "Patriot" сбила российский самолет А-50, считавшийся неуязвимым для атак. Все произошло в считанные минуты и экипаж самолета не успел среагировать.

Россияне поняли, что первый самолет А-50 был сбит установкой "Patriot" и отвели свои самолеты на безопасное расстояние. Однако они не знали, что их самолеты по-прежнему находятся в зоне действия систем С-200, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Благодаря этому 23 февраля удалось сбить второй самолет раннего предупреждения, находившийся в 170 км по линии фронта.

Стоимость одного самолета А-50 оценивается по меньшей мере в 330 млн долларов. Например, цена российского истребителя МиГ-31 в 10 раз меньше – около 30 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали свою версию, как Украине удалось сбить российские самолеты А-50.  

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на сбивание самолета А-50.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-ambushed-russian-planes-soviet-era-missiles-airborne-surveillance-96wp660bg
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