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Неутешительный прогноз: СМИ узнали есть ли у Украины и РФ шанс на мир после смерти Путина

По информации WP, смерть Навального показала глубину пропасти между Украиной и российской оппозицией

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина и российская либеральная оппозиция, даже имея общего врага в лице диктатора Владимира Путина и его окружения, не могут наладить сотрудничество и держатся в стороне друг от друга. Это может стать проблемой в будущем, когда Украине придется выстраивать отношения с послепутинской Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Неутешительный прогноз: СМИ узнали есть ли у Украины и РФ шанс на мир после смерти Путина

Украина и Россия. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что реакция украинцев на смерть Навального была "приглушенной", а порой даже "враждебной". Тогда как либерально настроенные россияне видели в Навальном "последнюю демократическую надежду России", в Украине большинство "не воспринимают Навального как знаменосца демократии".

Также журналисты обратили внимание на красноречивый отказ первой леди Украины Елены Зеленской в США послушать выступление президента Джо Байдена в Конгрессе. Елена Зеленская ответила отказом только после того, как узнала о планах американцев посадить ее рядом с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной.

"Многие в Украине рассматривают эту войну как последнюю главу в столетиях угнетения со стороны российских правителей и поэтому видят либеральных россиян, в том числе Навальных, лишь частью российского общества — и его имперского проекта", — пишет СМИ.

Одной из претензий украинцев к российской оппозиции является то, что в критике путинского режима оппозиционеры сосредоточены преимущественно на том вреде, который Кремль наносит самой России и российскому народу. В то же время российская оппозиция "не зашла достаточно далеко в осуждении убийства украинцев и оккупации их земель" представителями этого же самого простого российского народа.

"The Washington Post" приводит еще одну причину недоверия украинцев к российской оппозиции — ее неспособность свергнуть путинский режим решительными действиями, подобно тому, как сами украинцы поступили у себя дома в 2004 и 2014 годах.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/08/ukraine-russia-opposition-navalny/
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