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Моесеенко Валентина
Об попытках страны-террористки обойти мировые санкционные запреты в контексте визита Лукашенко в Пекин рассказал народный депутат из "Слуги народа" Василий Мокан, пишут "Комментарии"
Как Россия пытается обойти санкции
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай, где должен встретиться с Си Цзиньпинем. Позже в марте планирует визит в Иран.
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Как отмечает Мокан, таким образом формально обходя запреты, Кремль ищет способы для накопления через третьи страны новых партий боеприпасов, ракет или дронов.
Вместе с тем, обращаясь к обоим главам стран, фактически сейчас воюющих с Украиной, Мокан не подбирает слова.
Однако и замечает, пойдет ли на такую авантюру Китай — вопрос открытый, но в любом случае цивилизованный мир продолжит поддерживать Украину на пути к освобождению наших территорий и наказанию преступных действий агрессора.
На портале "Комментарии" говорилось о смысле санкционного давления, которое заключается в нанесении тысячи мелких надрезов экономике России. Уже десять таких пакетов в совокупности крайне разрушают экономику.
Как ранее писали "Комментарии", еще один союзник Путина начинает удаляться от России. Президент Сербии тщательно подбирает свои слова, передает также много намеков и словесных предположений, указывающих на изменение курса для его страны.
Читайте на портале "Комментарии" — у Путина осталось мало денег на войну: когда они закончатся.
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