Об попытках страны-террористки обойти мировые санкционные запреты в контексте визита Лукашенко в Пекин рассказал народный депутат из "Слуги народа" Василий Мокан, пишут "Комментарии"



Как Россия пытается обойти санкции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай, где должен встретиться с Си Цзиньпинем. Позже в марте планирует визит в Иран.

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" С чем связана такая международная активность московского сателлита? Это могут быть попытки путинского режима найти лазейки для обхода санкций против России , — говорит нардеп . – Переговоры о "социально-экономическом сотрудничестве" могут носить скрытую цель – организацию договоренностей по поставкам оружия или необходимых компонентов не в Россию , а в Беларусь " .

Как отмечает Мокан, таким образом формально обходя запреты, Кремль ищет способы для накопления через третьи страны новых партий боеприпасов, ракет или дронов.

Особенно , когда речь идет о Китае: в Поднебесной пока не решаются открыто поддерживать преступный режим путина, хотя признаки такой готовности мы уже наблюдаем. Очевидно, КНР учитывает разрушительные последствия для собственной экономики, ведь США уже предупредили о беспрецедентных санкциях в отношении Китая в случае открытых военных поставок оружия в Россию " , — объясняет нардеп .

Вместе с тем, обращаясь к обоим главам стран, фактически сейчас воюющих с Украиной, Мокан не подбирает слова.

"Поэтому должен разочаровать дуэт двух недодиктаторов – сыграть в наперстки с миром уже не получится! Все эти "замысловатые" планы на Западе давно разоблачили ", — резюмирует избранник .

Однако и замечает, пойдет ли на такую авантюру Китай — вопрос открытый, но в любом случае цивилизованный мир продолжит поддерживать Украину на пути к освобождению наших территорий и наказанию преступных действий агрессора.

На портале "Комментарии" говорилось о смысле санкционного давления, которое заключается в нанесении тысячи мелких надрезов экономике России. Уже десять таких пакетов в совокупности крайне разрушают экономику.

Как ранее писали "Комментарии", еще один союзник Путина начинает удаляться от России. Президент Сербии тщательно подбирает свои слова, передает также много намеков и словесных предположений, указывающих на изменение курса для его страны.

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