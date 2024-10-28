Нет работы над ошибками: в ВСУ рассказали о причинах провалов на фронте

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Марьян Ощановский
Российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться в Донецкой области из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает подвигаться на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.
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