Нет работы над ошибками: в ВСУ рассказали о причинах провалов на фронте

Российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться в Донецкой области из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает подвигаться на Донбассе. Фото из открытых источников

"Противник уже в центре Селидового. Судьба этого города решена. Враг закрепляется в Вишневом, из-за чего ВСУ снова будут откатываться на новые рубежи. На Кураховском направлении противник захватил Горняк. Судьба Кураховки – это максимальное сдерживание противника с целью наполнения силами и средствами рубежа Новоселидовка-Ильинка. С юга противник решил активизировать наступление западнее Курахово, а именно в направлении Константинополя, чтобы таким образом оцепить Курахово и не тратить силы на лобовые атаки", — рассказал Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Какой-то работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.