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Нет и речи о бегстве. Военный объяснил потерю еще одного населенного пункта в Донецкой области

Украинские военные отошли от Ласточкиного и это верное решение, заявил в эфире «Радио Свобода» офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Цехоцкого, нельзя говорить о том, что Силы обороны убежали из этого населенного пункта вблизи Авдеевки. Офицер утверждает, что речь идет о  правильном уходе. Такие действия сил обороны, говорит он, истощают врага.

Нет и речи о бегстве. Военный объяснил потерю еще одного населенного пункта в Донецкой области

Военные вышли из Ласточкиного

То есть, утверждает Цехоцкий, речь идет о тактике боя, когда враг наступает, украинские военные уничтожают его в больших количествах, при этом речь идет не только об личном составе противника, но и о его технике. При этом офицер считает такую тактику действенной.

Цехоцкий подчеркнул, что Ласточкино является украинским населенным пунктом, однако, по его словам, Украине важно выиграть эту войну, а не линии.

Кроме того, офицер добавил, что военные на Авдеевском направлении регулярно работают над обустройством новых оборонных позиций, а также запасных путей. Также Цехоцкий подчеркнул, что ресурсы для обороны в ВСУ есть, однако не в том количестве, которому хотелось бы военным.

Также Цехоцкий подтвердил информацию, что в последнее время враг увеличил количество штурмов. По его словам, оккупанты активизировались, потому что понимают, что ВСУ накапливают силы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что украинские защитники отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки Донецкой области. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия". Спикер объяснил, что такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненько, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении. Напомним, ранее вечером 24 февраля ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванных украинских военных, якобы воюющих на Авдеевском направлении, заявили об оккупации Ласточкиного. С таким же заявлением выступил и аналитический канал DeepState.





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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-nemaje-vtechi-lastochkyne-avdijivka-oficer/32835469.html
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