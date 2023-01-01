Несмотря на войну, украинцы говорят о счастье

Чувствуют ли украинцы себя счастливыми, удалось ли стране-террористу – России, сломать дух людей ракетными обстрелами, видящими победу и завершение войны. Об этом в интервью рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, пишут "Комментарии".



Две трети жителей Украины считают себя счастливыми

Согласно исследованиям, 88% опрошенных склоняются к тому, что через 10 лет Украина будет скорее успешным членом ЕС, чем страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. Но больше всего поражают данные по уровню счастья.

"Мы боялись задавать этот вопрос, потому что не знали, не вызовет ли это возмущение у респондентов — какое счастье во время войны? Но мы ставим этот вопрос хотя бы раз в год и было бы жаль, если бы этот год выпал. Так вот сейчас, в декабре, 65% считают себя счастливыми и только 15% несчастливыми, остальные — "и так и так". Это лишь на 6% ниже довоенного уровня — было 71% счастливых", — отмечает социолог.

Это разъясняется тем, что механизм формирования счастья не прост и линейный. К примеру, увеличение богатства не всегда приводит к повышению уровня счастья. В тех же США с 1985 по 2005 год реальные доходы населения удвоились, а уровень счастья не изменился. Сейчас же в Украине в условиях войны снижается уровень прихотей, и люди начинают радоваться простым вещам, на которые раньше не обращали внимания.

" Во-первых, механизм формирования счастья не простой и линейный , — объясняет Владимир Паниотто. - В условиях войны, когда страдают миллионы, люди начинают радоваться уже простым вещам, на которые раньше не обращали внимания. Ты жив, твои близкие живы, появился свет в доме – и ты счастлив " .

А еще, как говорит социолог, вторым показателем, влияющим на уровень счастья, является ряд факторов, например, поведение детей, интимные отношения, отношения с друзьями и тому подобное. И хотя материальные условия жизни значительно ухудшились и многие страдают от разлуки со своими семьями, но есть факторы, повышающие уровень счастья. Значительно возросла сплоченность общества, возросла ценность государства для населения Украины, возросла взаимоподдержка, улучшился социально-психологический климат. Все это увеличивает уровень счастья украинцев.

"И в-третьих, осознание важности того, что ты сейчас делаешь, это еще никогда не было столь важно, когда ты спасаешь свою страну, других людей, возможно, и человечество в целом" — заключает Владимир Паниотто.

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