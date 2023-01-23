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Несмотря на санкции, враг продолжает войну: на сколько ему хватит финансов

Эксперты спрогнозировали, как долго у России будут экономические возможности воевать

сегодня, 17:27
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Автор:

Давиденко Евгения

Санкции подкашивают экономику России, но слишком медленно. Экономист Александр Савченко говорит: на этот год в России точно хватит ресурсов, чтобы продолжать воевать против Украины.

Несмотря на санкции, враг продолжает войну: на сколько ему хватит финансов

Фото из открытых источников


"Бюджет министерства обороны – 75 млрд долларов и если санкции будут усиливаться, то 75 они не смогут профинансировать, а 70 профинансируют. Так что год, думаю, смогут вести войну, но ситуация будет ухудшаться и финансировать войну будет все труднее", — отметил Савченко.


По его мнению, существенно ухудшить финансовую способность России вести войну могли бы ограничения цен на газ, золото и запреты в банковской сфере.


"Оставить один-два банка, которые присоединены к SWIFT, сейчас их почти 30, закрыть корсчета, а затем списать средства в пользу Украины", — добавил он.


По мнению эксперта экономических программ Украинского института будущего Даниила Монина, сейчас агрессор имеет достаточно возможностей вести войну с экономической точки зрения.


"Но у него проблемы. Во-первых, возможности нарастить выпуск военной продукции в тратящих масштабах. Соответственно скорость производства вооружения значительно ниже, чем то, что они теряют. Их военный потенциал падает с интенсивностью войны, которую ведут", — объясняет эксперт.


Он отмечает, что наращивание производства усугубляет проблему, поскольку это требует большего количества ресурсов.


"Их резервы стабильны с апреля, на уровне 590 млрд долларов. Экономика России упадет на 5%, думаю. То есть существовать могут спокойно, производство и продажи нефти будут падать, но это не столь критично, чтобы не вести войну, – продолжает Монин. – То, что Запад выходит на производство своей военной продукции – а во многих странах потенциал и размер военного бюджета в десять раз больше, – наталкивает на мысль, что в долгой перспективе россияне не смогут победить Украину экономически".


Он убежден: то, что половина цивилизованного мира нам помогает и финансово, и военно, наталкивает на мысль о нашей победе, однако вопрос, насколько это затянется, остается открытым.



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