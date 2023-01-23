Несмотря на санкции, враг продолжает войну: на сколько ему хватит финансов

Санкции подкашивают экономику России, но слишком медленно. Экономист Александр Савченко говорит: на этот год в России точно хватит ресурсов, чтобы продолжать воевать против Украины.

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"Бюджет министерства обороны – 75 млрд долларов и если санкции будут усиливаться, то 75 они не смогут профинансировать, а 70 профинансируют. Так что год, думаю, смогут вести войну, но ситуация будет ухудшаться и финансировать войну будет все труднее", — отметил Савченко.





По его мнению, существенно ухудшить финансовую способность России вести войну могли бы ограничения цен на газ, золото и запреты в банковской сфере.





"Оставить один-два банка, которые присоединены к SWIFT, сейчас их почти 30, закрыть корсчета, а затем списать средства в пользу Украины", — добавил он.





По мнению эксперта экономических программ Украинского института будущего Даниила Монина, сейчас агрессор имеет достаточно возможностей вести войну с экономической точки зрения.





"Но у него проблемы. Во-первых, возможности нарастить выпуск военной продукции в тратящих масштабах. Соответственно скорость производства вооружения значительно ниже, чем то, что они теряют. Их военный потенциал падает с интенсивностью войны, которую ведут", — объясняет эксперт.





Он отмечает, что наращивание производства усугубляет проблему, поскольку это требует большего количества ресурсов.





"Их резервы стабильны с апреля, на уровне 590 млрд долларов. Экономика России упадет на 5%, думаю. То есть существовать могут спокойно, производство и продажи нефти будут падать, но это не столь критично, чтобы не вести войну, – продолжает Монин. – То, что Запад выходит на производство своей военной продукции – а во многих странах потенциал и размер военного бюджета в десять раз больше, – наталкивает на мысль, что в долгой перспективе россияне не смогут победить Украину экономически".





Он убежден: то, что половина цивилизованного мира нам помогает и финансово, и военно, наталкивает на мысль о нашей победе, однако вопрос, насколько это затянется, остается открытым.

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