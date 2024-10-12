Несколько тысяч северокорейских солдат готовят к отправке в Украину: в США узнали детали

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Кравцев Сергей
Солдаты из КНДР уже были замечены на войне РФ против Украины. Сейчас же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России и, с большой вероятностью, в будущем их могут перебросить на линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Войска КНДР. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW со ссылкой на The Washington Post сообщают, что южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине. Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.
Отмечается, что северокорейские военные, вероятно, действуют в оккупированной Донецкой области. Также аналитики напоминают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи оккупированного Донецка погибли несколько северокорейских офицеров.
Также аналитики отмечают, что развертывание Россией северокорейских войск может создать возможности их для использования в Украине, в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости северокорейских войск.
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