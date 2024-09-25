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Несколько дней или недель: потеря важного города на Донбассе является вопросом времени

Русские применяют тактику оцепления города, заставляя защитников отступать из Угледара.

25 сентября 2024, 21:40
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Лиля Воробьева

ВСУ, вероятно, начали постепенно выходить из Угледара из-за интенсивных действий российских войск, продолжающих наступление на флангах города. Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула в комментарии для "Общественное" отметил, что оккупация города – только вопрос времени.

Несколько дней или недель: потеря важного города на Донбассе является вопросом времени

Бои за Угледар (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска ведут штурмовые операции для оцепления украинских сил в Угледаре. Враг пытается взять под контроль трассу из Богоявления в Угледар и уже продвинулся в районе Новоукраинки. Особенно сложная ситуация наблюдается у Водяного, где российские войска захватили помещение шахты №3. В самом городе также зафиксировано продвижение российских подразделений, о чем свидетельствуют видеоматериалы с российскими военными в окрестностях Угледара.

Микула отмечает, что дальнейшая потеря города зависит от темпов наступления российских войск и может произойти несколько дней или недель. После оккупации Угледара российские войска, вероятно, будут продвигаться на север в направлении Курахово, чтобы окружить город с юга и севера.

Также он отметил, что Курахово является важным логистическим центром, что делает его стратегически значимым для дальнейших действий окупантов.

Начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин добавил, что в Угледаре до сих пор остаются более ста гражданских, которые отказываются от эвакуации, несмотря на угрозу оккупации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что какой-нибудь следующий город окажется под угрозой оккупации. Вооруженные силы Украины могут быть вынуждены покинуть Угледар до 10 октября, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.



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Источник: https://suspilne.media/donbas/844145-vtrata-mista-lise-pitanna-casu-analitik-pro-boi-za-vugledar/
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