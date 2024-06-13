Неработающие знания: военные откровенно рассказали о том, чему их учат за границей

Военный Мирослав Гай рассказал об опыте общения с мобилизованными, которые проходят обучение за границей. Они рассказали, что их учат разбирать и собирать оружие, штурмовым действиям в доме, развертыванию боевых порядков в разных боевых условиях. Все происходит четко по обучающей программе.

Обучение военных за границей

"Когда наши ребята, подходят к инструкторам, и говорят, что такие вещи, по нашему мнению, не работают, у нас есть другой опыт, мы можем показать такие варианты — инструктор отвечает, мы работаем по программе, разбирай условный М4А1",

– отметил Гай.

По его словам, полученный опыт является неоценим с точки зрения понимания того, как все происходит в НАТО.

"Относительно ведения современной войны, то наши сержанты и офицеры должны сами ехать в страны НАТО и проводить курсы не по разбору автомата или штурма зданий или развертыванию боевой техники, а по ведению реальной войны с применением современных видов вооружения, использование дронов на поле боя в условиях применение РТР и РЭБ, работы малых пехотных групп, логистики и донесений в условиях отсутствия электроэнергии, координации эвакуации населения, работы по информационному противодействию, работе по мобилизации населения и всех других аспектов современной войны, которая не вмещается не только в программу готовящегося сержанта НАТО наших ребят, но и в опыт военно-политического руководства НАТО",

– отметил Гай.

По его словам, автомат разбирать или как здание штурмовать, у нас покажет любой сержант.

"А вот выжить, сохранить взвод и выполнить задачи в условиях современной войны, даже у нас могут единицы. Вот этому сразу не научить",

– отметил военный.

По его словам, украинский опыт уже давно превзошел опыт и западных стран и РФ, потому что мы воюем советской армией, имеющей западное и советское вооружение и вынужденно модернизируемся под влиянием современной войны.

"Такого опыта нет ни у одной армии мира. Идеально, если мы вступим в НАТО. Ибо, если РФ выиграет эту войну, она получает самую боеспособную армию в Европе, с наибольшим опытом в применении всех видов конвенционного вооружения в мире. Допустить это неприемлемо не только с точки зрения сохранения Украинской Нации и Государства, но и с точки зрения сохранения Европы",

– считает военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военные сетовали , что полученные ими знания не имеют ничего общего с реалиями на поле боя.



