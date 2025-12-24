Непреодолимая "ахиллесова пята": назван неожиданный сценарий полного провала Путина

Партизанское движение "Атеш" нанесло серьезный удар по логистике российских оккупационных сил, выведя из строя важный железнодорожный узел в районе Ростова-на-Дону. После поджога релейных шкафов была нарушена работа стратегического транспортного хаба, игравшего ключевую роль в обеспечении российских войск на южных участках фронта, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

По его словам, подобные диверсии оказывают ощутимый тактический эффект. Он пояснил, что после повреждения оборудования автоматизированное движение поездов прекращается примерно на 3-4 часа. В настоящее время российская сторона вынуждена переходить на ручное диспетчерское управление, значительно медленнее и менее эффективно, что приводит к срыву графиков перевозок.

Через этот железнодорожный узел регулярно следовали военные эшелоны с личным составом, боевой техникой, топливом и боеприпасами для подразделений РФ, задействованных в Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Таким образом, временная остановка его работы создает серьезные затруднения для обеспечения оккупационных войск.

Роман Свитан подчеркнул, что подобные операции имеют большое значение, однако для стратегического результата они должны быть не единичными, а массовыми и регулярными. По его мнению, только системное давление позволит полностью сорвать график опрокидывания российской техники и живой силы по железной дороге.

"У россиян есть еще одна "ахиллесовая пята" – логистика. Потому что, если парализовать железнодорожные ветви, то российская армия просто остановится. Поэтому один из вариантов того, как не дать возможности разворачиваться российским наступательным операциям – это повредить логистику. Один из способов – уничтожение электрощитовых, которые управляют".

