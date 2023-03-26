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Неожиданный союзник предоставил Украине самолеты Су-25

Балканская страна еще в 2022 году отправила Украине четыре самолета Су-25, а теперь собирается предоставить несколько вертолетов.

сегодня, 08:50 comments3158
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Автор:

Slava Kot

Северная Македония сообщила, что передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25. Таким образом, подтвердив информацию, что страна отправила три одноместных Су-25 и один учебный двухместный Су-25 еще в июле 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Janes.

Неожиданный союзник предоставил Украине самолеты Су-25

Украинские самолеты Су-25. Фото из открытых источников

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская 14 марта на заседании правительства объявила о новом военном пакете помощи для Украины, однако не указала тип и количество согласованной военной техники, которая попадет в Украину.


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В ходе выступления Петровская отметила, что Украина уже получила от Северной Македонии самолеты Су-25, танки, артиллерийское оборудование, вооружение для пехоты, системы ЗРК и боеприпасы. Таким образом, министерша подтвердила информацию о передаче Украине своих самолетов Су-25.

Интересно то, как эти самолеты попали в Северную Македонию, ведь сначала они были украинские. В 2001 году в Балканской стране произошло большое восстание албанских сепаратистов. Для борьбы с ними Северная Македония искала военную помощь, и Украина мгновенно откликнулась на запрос страны. Украина послала македонцам бесплатно вертолеты и продала четыре Су-25: один двухместный самолет для обучения и три обычных модели.

После победы над повстанцами Северная Македония не могла себе позволить эксплуатацию самолетов и поставила их на хранение на аэродроме. Именно эти штурмовики теперь вернулись в Украину бесплатно. Однако украинские военные смогут их использовать только на детали, ведь Су-25 находятся не в рабочем состоянии после двух десятилетий без полетов.

Портал Janes сообщает со ссылкой на правительственные источники, что Украина запросила правительство Северной Македонии на передачу 12 вертолетов Ми-24. Однако пока неизвестно, попали ли они в новый пакет военной помощи от союзника Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка назвала цель российской армии в Украине.

Также "Комментарии" писали о стране, в которой Владимир Путин не будет чувствовать себя в безопасности.



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Источник: https://www.janes.com/defence-news/defence/latest/ukraine-conflict-north-macedonia-confirms-transfer-of-su-25s-to-ukraine-mi-24-attack-helicopters-may-follow
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