Местные жители Курщины и дислоцированные солдаты срочной службы охотно выдают координаты кадыровцев. Причиной этого стало не только желание сохранить жизнь и сдаться в плен, но и способ отомстить боевикам Рамзана Кадырова.



Россияне выдают координаты кадыровцев. Фото из открытых источников

Основатель OSINT-сообщества InformNapalm Роман Бурко рассказал, как россияне сдают координаты кадыровцев в Курской области. По его словам, жители Курщины испытывают неприязнь к кадыровцам, которые издевались над гражданским населением с момента, когда чеченские боевики прибыли в их регион. Бурко отмечает, что их сообщество получило "десятки" сообщений от жителей Курской области, оказавшихся в зоне боевых действий.

"Мы благодарим жителей Курщины, которые рискуя своей жизнью передают данные о кадыровцах и помогают ВСУ освобождать Курщину от кремлевской оккупации", — пишет Бурко.

Сообщество InformNapalm поделилось случаем, которых их шокировал больше всего. Российский срочник помог обнаружить сразу 5 боевиков из подразделения "Ахмат-Россия" в обмен на то, чтобы попасть в украинский плен и остаться в живых.

"Первичной мотивацией рядового Антона стало даже не желание сохранить собственную жизнь, а жажда отомстить кадыровцам за издевательства, которые он и его сослуживцы испытывали от боевиков подразделения "Ахмат — Россия", прибывших на Курщину в начале мая. По словам Антона, кадыровцы периодически наведывались к ним в казарму, заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и всячески издевались", — сообщили в OSINT-сообществе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пленные из Курской области жалуются на командование РФ, которое, по их словам, бросило срочников "как собак на убой".

Также "Комментарии" писали, что начальника Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путину по ситуации в Курской области.