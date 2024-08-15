В последнем выпуске ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что Россия рискует проиграть в войне с Ураиной. Это заявление прозвучало после успешной украинской операции в Курской области. Соловьев, как обычно, добавил свои пессимистичные комментарии о возможном конце человечества без России.

В студии у Соловьева внезапно заговорили о поражении России в войне

Шахназаров отметил, что есть реальный риск поражения, если ситуация не изменится. Он подчеркнул, что это не паника, а осознание возможных последствий для страны.

"Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине"

Шахназаров также напомнил о том, как в советские времена люди были мотивированы серьезными внутренними проблемами. Он считает, что России нужны сильные внутренние стимулы, чтобы понять, что произойдет, если она проиграет.

В свою очередь, Соловьев поддержал разговор своими апокалиптическими взглядами. Он заявил, что без России человечество и страна могут исчезнуть: "Человечества не будет. Ни страны не будет, но и человечества тоже."

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