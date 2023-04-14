Неожиданная роль Венгрии на войне в Украине

Утечка документов США проливает интересные факты на политику Венгрии. В файлах с пометкой "совершенно секретно" указано, что Венгрия позволяла союзникам использовать свое воздушное пространство для доставки сбоя в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Слитные секретные данные несколько раз упоминают Венгрию. В документах ЦРУ со второго марта сообщается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал США "одним из трех главных противников своей партии" во время политического совещания 22 февраля.

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Это неудивительно, ведь Орбан избрал свой курс во время войны в Украине. Венгерский лидер поддерживает дружеские отношения с Россией и пропагандирует оставить Украину наедине со своим врагом. Однако секретные материалы свидетельствуют, что, несмотря на обещания Орбана не переправлять оружие в Украину через свою границу, венгерский политик разрешил такое перемещение.

"В одном из обнародованных документов подробно описывается план, согласно которому украинские пилоты перелетят на подаренных вертолетах из Хорватии в Украину через воздушное пространство Венгрии", — отмечает издание.

Таким образом, через Венгрию проходит военная техника, которая попадает в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан поддержал противоречивое предложение президента Франции Эммануэля Макрона.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении венгерского лидера о помощи Украине от Евросоюза. Именно на нее отреагировал российский политик Дмитрий Медведев, похваливший Виктора Орбана за такие слова, назвав его "молодцем".