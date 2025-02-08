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Неопознанные дроны ударили по городу, где у россиян есть два военных аэродрома

Неизвестные дроны ударили по Ростову

8 февраля 2025, 12:00 comments2265
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Кравцев Сергей

Ночью дронами был атакован Ростов-на-Дону в РФ, в результате чего в районе "Сельмаш" были слышны звуки взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Неопознанные дроны ударили по городу, где у россиян есть два военных аэродрома

Удар дронов. Фото из открытых источников

В ЦПД отметили, что в том районе расположены важные военные объекты РФ.        

"Известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", — детализировал Андрей Коваленко.

Он добавил, что кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует войну против Украины в южных областях.                                                                                                                                        

"Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", — добавил он.

Рано утром местные власти сообщали о том, что дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области. А местные жители в телеграм-каналах сообщали, что в ночь на субботу было слышно по меньшей мере пять сильных взрывов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989
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