Неопознанные дроны ударили по городу, где у россиян есть два военных аэродрома

Ночью дронами был атакован Ростов-на-Дону в РФ, в результате чего в районе "Сельмаш" были слышны звуки взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Удар дронов. Фото из открытых источников

В ЦПД отметили, что в том районе расположены важные военные объекты РФ.

"Известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", — детализировал Андрей Коваленко.

Он добавил, что кроме этого, в черте города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует войну против Украины в южных областях.

"Ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии", — добавил он.

Рано утром местные власти сообщали о том, что дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области. А местные жители в телеграм-каналах сообщали, что в ночь на субботу было слышно по меньшей мере пять сильных взрывов.

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