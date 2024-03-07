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Необходимо расследование. В Раде не понимают, как так могло произойти, что ВСУ потеряли HIMARS

Россияне впервые со времени войны смогли уничтожить реактивную систему залпового огня HIMARS прямым попаданием ракеты "Искандер". Как заявил в эфире Свобода. Live нардеп Роман Костенко по этому поводу нужно провести тщательное расследование

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Враг не впервые устраивает охоту на установки HIMARS , которые уничтожают его склады, аэродромы и скопления живой силы, однако на этот раз он все же добился успеха. Известно, что россияне смогли уничтожить установку, которая находилась в 40 км от линии фронта. Сначала над ней кружился вражеский беспилотник, а затем в установку прилетела ракета "Искандер". Судьба экипажа пока неизвестна.

Необходимо расследование. В Раде не понимают, как так могло произойти, что ВСУ потеряли HIMARS

Установка HIMARS

Вместе с тем, известно, что HIMARS был на балансе 27-й ракетно-артиллерийской бригады. Однако она обычно работает либо рано утром, либо ночью. Поэтому непонятно, почему HIMARS стоял на открытой местности среди бела дня.

Как отметил Роман Костенко, на самом деле много вопросов к тому, почему врагу удалось уничтожить HIMARS . По его словам, на этот счет требуется тщательное расследование.

При этом народный депутат подчеркнул, что россияне охотятся за этими системами ракетного залпового огня. Пытаются вести разведку, чтобы выяснить, где они находятся. Однако, по его словам, непонятно, почему не было реакции на то, что вражеский беспилотник летал рядом.

Костенко считает, что экипаж HIMARS также должен был видеть, что над ним летает, и согласно полученным данным занимать ту или иную позицию.

Народный депутат также подчеркнул, что необходимо разобраться и с тем, кто в этом районе обеспечивал противовоздушную оборону и безопасность.

Вместе с тем, западные СМИ называют уничтожение HIMARS тяжелой потерей для ВСУ и реальным успехом российских захватчиков. При этом они добавляют, что на самом деле уничтожение одной установки не является критическим для украинской армии, ведь Соединенные Штаты передали Украине 39 таких установок, еще 25 аналогов ВСУ получили от союзников из Европы – Британии, Германии, Франции, а также Италии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ теряют на войне западную технику.




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