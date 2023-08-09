Немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины

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Slava Kot
Корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер считает, что в случае неудачного контрнаступления ВСУ может произойти ситуация, когда "придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание BILD.
Украинский военный. Фото из открытых источников
Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер за время начала полномасштабного вторжения успел встретиться с Владимиром Зеленским, высшими украинскими политиками и дипломатами. Кроме того, Ронцхаймер был на самых тяжелых участках фронта по нескольким разным направлениям, где успел пообщаться с украинскими воинами.
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По словам корреспондента BILD, украинские бойцы понимают, что ВСУ должны преуспеть во время наступления, ведь от этого зависит дальнейшая поддержка Украины на международной арене.
Журналист уверен, что давление на Путина растет каждый день, однако Ронцхаймер очертил и тревожную для Украины ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно заявлениям журналистов BILD в Украине создали сеть секретных аэродромов.
Также "Комментарии" писали об украинском генерале Александре Сырском, который назвал город, что собирается захватить Россия.
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