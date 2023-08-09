logo

BTC/USD

29828.33

ETH/USD

1858.94

LTC/USD

83.78

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины

Побывавший на фронте корреспондент немецкого издания BILD считает, что может произойти перелом в ходе войны против России не в пользу Украины.

сегодня, 17:13
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер считает, что в случае неудачного контрнаступления ВСУ может произойти ситуация, когда "придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание BILD.

Немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины

Украинский военный. Фото из открытых источников

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер за время начала полномасштабного вторжения успел встретиться с Владимиром Зеленским, высшими украинскими политиками и дипломатами. Кроме того, Ронцхаймер был на самых тяжелых участках фронта по нескольким разным направлениям, где успел пообщаться с украинскими воинами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я был удивлен тем, что многие солдаты в разговорах со мной были очень честны и говорили, что ожидали лучшего развития событий", — рассказывает Ронцхаймер и добавляет, что ожидания были как в наступлении на Харьков и Херсон в прошлом году.

По словам корреспондента BILD, украинские бойцы понимают, что ВСУ должны преуспеть во время наступления, ведь от этого зависит дальнейшая поддержка Украины на международной арене.

"Большой страх украинцев состоит в том, что люди на Западе могут сказать: вы сами видите, что у вас ничего не получается", — говорит Ронцхаймер и добавляет, что в таком случае Запад может предложить Украине переговоры с Россией.

Журналист уверен, что давление на Путина растет каждый день, однако Ронцхаймер очертил и тревожную для Украины ситуацию.

"Может случиться так, что придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян", – считает немецкий журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно заявлениям журналистов BILD в Украине создали сеть секретных аэродромов.

Также "Комментарии" писали об украинском генерале Александре Сырском, который назвал город, что собирается захватить Россия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/10975
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!