Немецкий журналист прогнозирует тревожную ситуацию для Украины

Корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер считает, что в случае неудачного контрнаступления ВСУ может произойти ситуация, когда "придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание BILD.

Украинский военный. Фото из открытых источников

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер за время начала полномасштабного вторжения успел встретиться с Владимиром Зеленским, высшими украинскими политиками и дипломатами. Кроме того, Ронцхаймер был на самых тяжелых участках фронта по нескольким разным направлениям, где успел пообщаться с украинскими воинами.

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"Я был удивлен тем, что многие солдаты в разговорах со мной были очень честны и говорили, что ожидали лучшего развития событий", — рассказывает Ронцхаймер и добавляет, что ожидания были как в наступлении на Харьков и Херсон в прошлом году.

По словам корреспондента BILD, украинские бойцы понимают, что ВСУ должны преуспеть во время наступления, ведь от этого зависит дальнейшая поддержка Украины на международной арене.

"Большой страх украинцев состоит в том, что люди на Западе могут сказать: вы сами видите, что у вас ничего не получается", — говорит Ронцхаймер и добавляет, что в таком случае Запад может предложить Украине переговоры с Россией.

Журналист уверен, что давление на Путина растет каждый день, однако Ронцхаймер очертил и тревожную для Украины ситуацию.

"Может случиться так, что придется готовить украинцев к контрнаступлению россиян", – считает немецкий журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно заявлениям журналистов BILD в Украине создали сеть секретных аэродромов.

Также "Комментарии" писали об украинском генерале Александре Сырском, который назвал город, что собирается захватить Россия.