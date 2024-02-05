Немецкий генерал дал прогноз, когда закончится война в Украине

Руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг ответил на вопросы журналистов, когда завершится война в Украине. По словам немецкого генерала, это произойдет только после победы Украины на войне.



Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг дал интервью немецкому изданию RND, во время которого получил вопрос, когда закончится война в Украине, которая длится почти два года с момента полномасштабного российского вторжения.

"Она закончится, когда Украина выиграет войну", — сказал Кристиан Фрейдинг.

Немецкий генерал подчеркнул, что он оптимистично настроен по позиции Украины и указал, что украинские военные могут одержать победу на поле боя, в частности, благодаря западным партнерам.

"Потому что мы уверены в ценности нашей поддержки, и потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, имеющих волю к настойчивости, чтобы добиться результата, которого мы все хотим", – сказал Фрейдинг.

Однако немецкий генерал указал, что понимает сложную ситуацию с поставкой Украине боеприпасов из ЕС и задержкой пакета помощи от США.

"Однако не только цифры здесь играют роль. Большинство систем, которые сейчас использует Украина, намного точнее по своей эффективности, чем российские. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов", – утверждает генерал, однако добавил, что "снабжение боеприпасами остается центральным вопросом поддержки Запада".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии призвали остановить поставки оружия для Украины и предлагают альтернативы.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал , когда Украина пойдет в новое наступление.