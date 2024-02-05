Немецкий генерал дал прогноз, когда закончится война в Украине

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Slava Kot
Руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг ответил на вопросы журналистов, когда завершится война в Украине. По словам немецкого генерала, это произойдет только после победы Украины на войне.
Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников
Генерал-майор Кристиан Фрейдинг дал интервью немецкому изданию RND, во время которого получил вопрос, когда закончится война в Украине, которая длится почти два года с момента полномасштабного российского вторжения.
Немецкий генерал подчеркнул, что он оптимистично настроен по позиции Украины и указал, что украинские военные могут одержать победу на поле боя, в частности, благодаря западным партнерам.
Однако немецкий генерал указал, что понимает сложную ситуацию с поставкой Украине боеприпасов из ЕС и задержкой пакета помощи от США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии призвали остановить поставки оружия для Украины и предлагают альтернативы.
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