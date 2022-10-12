logo

BTC/USD

19134.35

ETH/USD

1298.81

LTC/USD

52.25

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Некоторых студентов в Украине переведут на бюджет: кто получит льготу
commentss НОВОСТИ Все новости

Некоторых студентов в Украине переведут на бюджет: кто получит льготу

Часть студентов вузов переведут на бюджет

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Некоторые категории украинских студентов могут получить льготу от государства, в частности, перейти на бюджетную форму обучения в выше. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Минреинтеграции .

Некоторых студентов в Украине переведут на бюджет: кто получит льготу

Некоторые студенты могут перевести на бюджет (фото из открытых источников)

12 октября Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление. В документе говорится, что перевестись на бюджет могут следующие категории студентов: лица, проживающие на временно оккупированной территории, территории военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке), внутренне перемещенные лица, выехавшие с таких территорий. А еще – дети погибших военнослужащих, участники боевых действий, украинцы, получившие инвалидность на войне и их дети.

Постановление Кабмина также определит механизм перевода на бюджетное обучение студентов, получающих профессиональное высшее или перед высшее образование, отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной, частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, сколько у вас стажа и на какую пенсию претендуете. В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Действие" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, сменяет работу или идет на больничный. Справка ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Действия". О том, что услуга доступа к справкам ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже удобна и нужна, свидетельствует тот факт, что только за три дня украинцы подали более 75 тысяч заявок в реестры через приложение "Действие".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/minre_ua/1809
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!