Некоторых студентов в Украине переведут на бюджет: кто получит льготу

Некоторые категории украинских студентов могут получить льготу от государства, в частности, перейти на бюджетную форму обучения в выше. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Минреинтеграции .

12 октября Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление. В документе говорится, что перевестись на бюджет могут следующие категории студентов: лица, проживающие на временно оккупированной территории, территории военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке), внутренне перемещенные лица, выехавшие с таких территорий. А еще – дети погибших военнослужащих, участники боевых действий, украинцы, получившие инвалидность на войне и их дети.

Постановление Кабмина также определит механизм перевода на бюджетное обучение студентов, получающих профессиональное высшее или перед высшее образование, отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной, частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, сколько у вас стажа и на какую пенсию претендуете. В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Действие" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, сменяет работу или идет на больничный. Справка ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь "Действия". О том, что услуга доступа к справкам ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже удобна и нужна, свидетельствует тот факт, что только за три дня украинцы подали более 75 тысяч заявок в реестры через приложение "Действие".