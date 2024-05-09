Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе села Веселое на Лиманском направлении. Эта территория непублична, уточнить информацию довольно непросто. Об этом информируют OSINT-аналитики из сообщества DeepState .

РФ продвигается на Лиманском направлении (фото из открытых источников)

"К сожалению, ситуация тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны врага. На всем отрезке от Раздолевки до Белогоровки кафиры пытаются прорвать позиции Сил Обороны", — написано в сообщении.

Отмечают, что захватчик накопил подразделения воздушно-десантной дивизии и теперь ведет активное наступление в районе Веселого, продвигаясь вдоль железной дороги к востоку от населенного пункта.

"Там и произошел прорыв одного из подразделений, которое за достаточно долгое время обороны исчерпал свои ресурсы. Да и в целом бригада, стоящая в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил", — сообщают аналитики.

Еще есть попытки штурма в районе сел Белогоровка, Золотаровка и Верхнекаменка.

В DeepState утверждают, что захватчики хотят прорваться в город Северск, чтобы срезать Северское выступление и выйти в тыл Силам Обороны в Серебрянском лесничестве.

"Основной силой противника является пехота, которую они буквально забрасывают в позиции украинских военных. Бои в этом районе очень динамичны, позиции переходят из рук в руки, а оккупанты не упускают возможности каждые временные занятия позиции подать медийно как "большой" прорыв", — добавляют эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у России появился еще один союзник, не хочет ссориться с Путиным. Министерство иностранных дел Вьетнама бросило вызов Европейскому Союзу, отложив встречу с высшим чиновником ЕС по вопросу российских санкций перед возможным визитом в Ханой президента России Владимира Путина.