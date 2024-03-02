Некоторые бригады не удерживают оборону: Сырский рассказал, как будет решать этот вопрос

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов. Как передает портал "Комментарии", об этом он сообщил после трех дней работы на передовой.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком отметил, после пребывания на фронте стало ясно, почему при одинаковом количестве личного состава, вооружения и техники одним бригадам удается держать позиции, а другим – нет.
Он отметил, что в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и предоставления помощи.
Генерал подчеркнул, что принял все необходимые решения по обеспечению бригад резервами, боеприпасами и беспилотниками.
Военачальник похвалил воинов 54 бригады, артиллерия которой уничтожила две колонны россиян, а также бойцов 25, 47 и 79 бригад, которые обороняют Орловку, Бердичи и Новомихайловку.
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