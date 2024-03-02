Некоторые бригады не удерживают оборону: Сырский рассказал, как будет решать этот вопрос

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов. Как передает портал "Комментарии", об этом он сообщил после трех дней работы на передовой.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, после пребывания на фронте стало ясно, почему при одинаковом количестве личного состава, вооружения и техники одним бригадам удается держать позиции, а другим – нет.

"Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье подчиненных. Безусловно, большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия", — заявил Александр Сырский.

Он отметил, что в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и предоставления помощи.

Генерал подчеркнул, что принял все необходимые решения по обеспечению бригад резервами, боеприпасами и беспилотниками.

подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", — сообщил Срыский. "В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью

Военачальник похвалил воинов 54 бригады, артиллерия которой уничтожила две колонны россиян, а также бойцов 25, 47 и 79 бригад, которые обороняют Орловку, Бердичи и Новомихайловку.

"Таким образом ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", — резюмировал главком.

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