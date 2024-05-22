У ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных.

ВСУ страдают от дефицита техники. Фото из открытых источников

Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированного формирования в пехотное.

Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

"Однако увеличение численности украинской армии значительно опережает ее механизацию. Доказательством тому является то, что большинство новейших бригад пехотны. Нехватка механизации не катастрофическая для Украины, пока войска находятся в обороне и им не нужно быстро наступать под обстрелами. Но если они когда-нибудь пойдут в атаку, украинцам понадобится больше транспортных средств для новых войск, которые они мобилизуют", — пишет Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.